Warto dziś wyjrzeć przez okno. Na niebie zobaczymy superksiężyc

Superpełnia, nazywana również superksiężycem, to zjawisko astronomiczne występujące stosunkowo często. Określenie to odnosi się do pełni Księżyca, która ma miejsce w momencie gdy satelita znajduje się blisko perygeum swojej orbity – punktu najbliższego Ziemi. W zależności od tego, jak precyzyjnie skonstruujemy kryterium "blisko perygeum", superksiężyc może pojawiać się nawet kilka razy w roku.