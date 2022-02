Walka z globalnym ociepleniem. Innowacyjne rozwiązanie Chińczyków

Autorzy badania opisują nową technologię na łamach Science Advances . "Ochrona lodu przed topnieniem pozwoli nam rozwiązać wiele domowych i globalnych problemów, od usprawnienia pracy lodówek i lodowisk po walkę z globalnym ociepleniem . (…) Szacuje się, że sam łańcuch chłodniczy, wymagany do zachowania 40 proc. światowej żywności (~400 milionów ton), zużywa 11 proc. światowej energii elektrycznej i prowadzi do około 2,5 proc. globalnej emisji gazów cieplarnianych. (….) Nasz ustrukturyzowany materiał pomoże obniżyć te koszty" – przekonują naukowcy.

Chińscy chemicy pod kierunkiem rzez profesora Zhu Jia z Uniwersytetu Nankińskiego opracowali prostą i tanią w produkcji powłokę, która może znacznie spowolnić wchłanianie ciepła przez lód. Rozwiązaniem ma być porowaty materiał składający się z celulozy i kwasu octowego. Naukowcy przetestowali go na partiach lodów, które umieścili w oświetlonym miejscu. To samo zrobili z folią aluminiową, białym papierem i uniwersalną folią do pakowania żywności.