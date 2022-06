Wakacje w obiektywie. Sam smartfon to może być za mało

Aparat cyfrowy jest sprzętem, o którym wiele osób już zdążyło zapomnieć, a tymczasem nadal ma on pewną przewagę nad smartfonami. Co prawda flagowe telefony umożliwiają uzyskanie profesjonalnie wyglądających efektów, ale cyfrówki nadal dzielnie się bronią. W czym są lepsze od zaawansowanych aparatów w smartfonach? Jak kupić dobry kompaktowy sprzęt do fotografii?

W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój.

Kompaktowy czyli jaki?

Na rynku mamy dwa rodzaje aparatów - z wymiennymi lub zintegrowanymi obiektywami. Kiedyś ten podział był jeszcze łatwiejszy, bo mówiliśmy o lustrzankach i kompaktach, ale później pojawiły się aparaty bezlusterkowe umożliwiające pracę z różnymi "szkłami". Choć aparaty kompaktowe mają niewielkie rozmiary, to w odpowiednich rękach mogą naprawdę rozwinąć skrzydła. Ich niewątpliwą zaletą jest też lekkość. Te dwie cechy sprawiają, że możecie zabrać takie urządzenie na wycieczkę bez nadmiernego obciążania plecaka.

Kluczowe parametry

Z racji tego, że mówimy o aparatach cyfrowych, to oczywiście będziecie mieli do czynienia przede wszystkim z parametrem rozdzielczości matrycy wyrażanym w megapikselach. Kiedyś producenci się z nim prześcigali, a obecnie większość matryc w kompaktach ma rozdzielczość w przedziale od 15 do 21 Mpx. Ma ona szczególne znaczenie, jeśli zamierzacie zlecać wykonanie odbitek, ponieważ duża rozdzielczość matrycy zapewnia wysoką jakość wydruku.

Drugi parametr, który kiedyś był polem bitwy to tzw. zoom - czyli przybliżenie. Tutaj musicie uważnie przyjrzeć się specyfikacji i zwrócić uwagę, by zoom optyczny był jak największy. Przeważnie producenci podają go, łącząc wartość przybliżenia optycznego i cyfrowego. To pierwsze odbywa się za pomocą obiektywu, a drugi rodzaj zbliżenia jest generowany sztucznie przez elektronikę. Jak to działa? Oprogramowanie przycina środek obrazu i jednocześnie stara się złagodzić utratę jakości przez automatyczną obróbkę tego, co zostało. Niezależnie od stopnia zaawansowania elektroniki, przy większych wartościach zoom cyfrowy zawsze sprawi, że jakość zdjęć będzie wyraźnie gorsza i dostrzeże to nawet laik. Mając większy budżet możecie skusić się na zakup aparatu kompaktowego z wymienną optyką.

Trzecia kwestia to jasność obiektywu, która jest oznaczana przy pomocy litery "f". Oznacza on, ile światła zostanie przepuszczone do matrycy przy maksymalnie otwartej przysłonie. Tu najlepiej stosować zasadę, że im niższa liczba znajduje się przy literce "f", tym lepiej. Aparat poradzi sobie wtedy także przy pochmurnej pogodzie albo np. wieczorem przy sztucznym oświetleniu, jeśli będziecie chcieli zrobić np. zdjęcia skąpanego w mroku miasta.

Warto wiedzieć

Na co jeszcze warto zwrócić uwagę? Najlepiej, żeby aparat miał stabilizację obrazu, która przyda się w gorszych warunkach oświetleniowych. Wiele urządzeń daje również możliwość kręcenia filmów, a nawet podłączania zewnętrznych mikrofonów. Jeżeli wybieracie się z aparatem np. na plażę, to najlepiej wybrać sprzęt, który będzie odporny na zachlapanie i pyłoszczelny. Ta cecha jest określana przy pomocy standardu ochrony IP. Inne ciekawe dodatki to moduły Wi-Fi, możliwość edycji zdjęć i nakładania filtrów z poziomu aparatu i systemy rozpoznawania twarzy, a nawet uśmiechu.