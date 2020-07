WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Wiadomości Mobile

Mobile Internet

Internet Militaria

Militaria Technologie i nauka

Technologie i nauka Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Technologie i nauka Wideo Najnowsze Popularne Materiał Partnera wakacje Maciej Olanicki wczoraj (17:26) Wakacje w mieście z – z Huawei AppGallery będą niezapomniane W tym roku można się spodziewać, że więcej osób niż zwykle zdecyduje się spędzić wakacje w Polsce. I nie chodzi wyłącznie o wypoczynek nad Bałtykiem, w górach czy na Mazurach, lecz także o spędzenie urlopu w mieście, co przecież również może być przyjemne. Zwłaszcza z aplikacjami, które dostępne są w Huawei AppGallery. W ostatnim czasie liczba dostępnych tam polskich aplikacji przekroczyła tysiąc, a na użytkowników czekają liczne korzyści, zniżki i promocje. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Wakacje w mieście z – z Huawei AppGallery będą niezapomniane (Unsplash.com) Materiał powstał przy współpracy z Huawei Tych jest bowiem coraz więcej i każdy, kto zdecyduje się na odpoczynek w mieście czy choćby aktywny weekend znajdzie coś dla siebie. Nie zabrakło przydatnych aplikacji pozwalających z łatwością odnaleźć lokalne atrakcje, eksplorować ofertę kulturalną i imprezową miasta, aktywnie organizować czas czy szybko i komfortowo przemieszczać się z wydarzenia na wydarzenie. Przedstawiamy wybór sprawdzonych aplikacji, dzięki którym lato w mieście będzie niezapomniane. Going. Going to ogromny, zróżnicowany i stale aktualizowany katalog imprez, jakie odbywają się w miastach całej Polski. Znajdziemy tu kompletną ofertę kulturalną, koncerty czy listę imprez tanecznych, a nawet spotkania autorskie i warsztaty. Użytkownik ma także możliwość poszukiwania atrakcji z podziałem na kategorię – oprócz już wymienionych znajdziemy tu także wernisaże, stand-upy, sztuki teatralne, imprezy filmowe czy kulinarne. Całość jest stale aktualizowana, przez co użytkownik na bieżąco dowiaduje się o tym, co się dzieje w mieście. Ponadto z poziomu Going. możliwe jest zakupienie biletów (do aplikacji można podpiąć kartę płatniczą i nabywać bilety bez konieczności opuszczania aplikacji) lub kontakt z organizatorem w celu rezerwacji. Nie zabrakło także mapki ułatwiającej odnalezienie miejsca, w którym odbywa się wydarzenie. materiały partnera Going. Empik Music Empik Music to prawdziwa świeżynka – usługa została uruchomiona zaledwie kilka tygodni temu i trafiła już do Huawei AppGallery. Jest to ciekawa alternatywa dla najpopularniejszych usług muzycznych, w której znajdziemy miliony utworów muzycznych oraz playlisty proponowane przez polskich artystów i ludzi kultury.. Nie zabrakło także rekomendacji, informacji o premierach i koncertach czy funkcji tworzenia własnych katalogów i kolekcji. Nic nie stoi na przeszkodzie, by pobrać utwory na pamięć urządzenia i odsłuchiwać je bez konieczności utrzymywania połączenia z internetem, przy czym użytkownik może wybierać pomiędzy trzema jakościami audio: 96 kbps, 160 kbps i 320 kbps. Co ważne, użytkownicy Huawei AppGallery mogą skorzystać z darmowego okresu próbnego, który trwać będzie aż 60 dni – w sam raz, by zapewnić sobie dostęp do darmowej muzyki na całe lato. Promocja będzie obowiązywać do stycznia 2021 roku lub do wyczerpania puli kodów. materiały partnera Empik Music Today Weather Z całą pewnością jedna z najlepszych aplikacji pogodowych, z jakich bezpłatnie można korzystać na Androidzie. W sam raz, aby dowiedzieć się, czy nie zmokniemy podczas wieczornej imprezy na miejskiej plaży lub czy nie zaskoczy nas niższa temperatura. Możliwości Today Weather są rozbudowane – aplikacje agreguje dane z wielu źródeł i pozwala wybrać odpowiednie użytkownikowi. Oprócz takich danych jak o temperatura i odczuwalna temperatura czy wilgotność Today Weather prezentuje np. indeks UV, punkt rosy, jakość powietrza czy szansę na opady atmosferyczne. Dostępna jest zarówno prognoza godzinowa, jak i obejmujący najbliższy tydzień, zaś całość pozwala na daleko idącą personalizację – to użytkownik decyduje, jakie powiadomienia wyświetla Today Weather, jak wygląda interfejs i które elementy mają być wyświetlane na ekranie głównym. materiały partnera Today Weather iTaxi Skoro wiadomo już, na jaką imprezę chcemy iść i w co się na nią ubrać, to najwyższy czas zadbać o transport. W ostatnim czasie w Huawei AppGallery pojawiła się aplikacja iTaxi, dzięki której z łatwością możemy zamówić taksówkę i szybko dotrzeć do celu. Co ważne, iTaxi nie wiąże nas z jedną korporacją, lecz stanowi agregator, przez co można liczyć na sprawną realizację usługi bez konieczności długiego oczekiwania na przyjazd kierowcy. Płatności można dokonywać na dwa sposoby: dodać dane karty w aplikacji i automatycznie obciążać ją po ukończonym kursie lub płacić kierowcy gotówką. Możliwe jest także planowanie podróży, przeglądanie historii przejazdów (może się przydać po długiej nocy) oraz promocje. Dostępne są także zaawansowane kryteria wyszukiwania taksówek – możemy wskazać liczbę osób, którą trzeba przewieźć, a także zdecydować o takich opcjach, jak duży bagażnik czy przewóz zwierząt. Możliwe jest też ograniczenie stawki kilometrowej do wskazanej przez użytkownika kwoty. Warto zaznaczyć, że po pobraniu iTaxi za pośrednictwem Huawei AppGallery można skorzystać z 50 proc. zniżki, przy czym jej wartość nie może przekraczać 10 zł. Promocja potrwa do końca sierpnia lub do wyczerpania puli kodów. materiały partnera iTaxi Traficar Jeśli nie chcemy korzystać z taksówek, to dostępnych jest wiele innych możliwości. Jedną z nich jest carsharing, który w ostatnich latach zdobywa coraz większa popularność. Usługa współdzielenia samochodów rozliczana za przejechane kilometry. Wystarczy w aplikacji wprowadzić swoje dane (prawo jazdy, karta płatnicza, dowód osobisty), poczekać na weryfikację danych, odnaleźć na mapie jeden z kilkuset dostępnych samochodów i rozpocząć podróż. Co może być szczególnie atrakcyjne, możliwe jest także wynajmowanie samochodów na całą dobę lub cały weekend, i to za niewygórowaną cenę. Ponadto w przypadku wynajmowaniu samochodów Traficar, nie zachodzi konieczność opłacania miejsc parkingowych, a bezpieczna jazda nagradzana jest bonusami. Bezpośrednio w aplikacji zawsze możemy podejrzeć historię rezerwacji czy cennik usług. Z Traficara można aktualnie korzystać w Krakowie, Poznaniu, w Konurbacji górnośląskiej, Trójmieście, Warszawie i we Wrocławiu. W partnerstwie z Traficar Huawei przygotował dla użytkowników AppGallery coś specjalnego – mogą oni otrzymać 50 zł na pierwszy przejazd oraz 50 zł do wykorzystania w sklepie internetowym huawei.pl. Promocja potrwa do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli kodów. Hop.City Nie zawsze jednak samochód będzie najlepszym środkiem przemieszczania się po mieście. W wielu przypadkach znacznie szybszy i wygodniejszy może okazać się skuter. W tym przypadku również mamy do dyspozycji wiele firm świadczących jednoślady na wynajem w modelu pay-as-you-go. Jedną z nich jest Hop.City, której aplikacja kliencka trafiła już do Huawei AppGallery. Aktualnie ze skuterów Hop.City korzystać można we Warszawie, Łodzi, Częstochowie, Trójmieście, Szczecinie, Wrocławiu, Gliwicach, Poznaniu i Opolu. Przejazd rozliczany jest w zależności od czasu spędzonego na skuterze – za minutę jazdy zapłacimy 0,49 zł, przy czym rezerwacja skutera na 15 minut jest darmowa. W pakiecie otrzymujemy ubezpieczenie AC, OC i NNW, a w bagażniku skutera znajdziemy dwa kaski. Dużym udogodnieniem jest przewaga skuterów nad samochodami w kwestii miejsc, w których można pozostawić wynajmowany pojazd. Ponadto do końca lipca (lub wyczerpania puli kodów) osoby, które pobrały Hop.City z Huawei AppGallery mogą korzystać ze skutera 20 minut całkowicie za darmo. materiały partnera hop.city Jakdojade Nie zawsze jednak chcemy (czy też możemy) poruszać się po mieście samochodami lub skuterami. Niekiedy niezbędna będzie dobra orientacja w bieżącym rozkładzie jazdy komunikacji miejskiej. Zwłaszcza że wakacje to w wielu polskich miastach okres remontów, co może przyczynić się do zmiany obowiązujących tras i rozkładów. W odpowiedzi na te potrzeby powstała bardzo popularna aplikacja Jakdojade, która jest już także dostępna w sklepie Huawei AppGallery. Dzięki niej uzyskujemy łatwy dostęp do obowiązujących rozkładów jazdy, wyszukiwarki przystanków, tras i linii. Co ważne, jeśli dana trasa nie jest obsługiwana bezpośrednio, to aplikacja sama zasugeruje nam gdzie i w jaki pojazd się przesiąść, łącznie z podaniem czasu dotarcia do przystanku z miejsca, w którym aktualnie się znajdujemy. materiały partnera Jak Dojadę SkyCash A skoro już zdecydowaliśmy się skorzystać z komunikacji miejskiej, to z całą pewnością przyda nam się aplikacja dzięki której szybko (i bez konieczności dotykania biletomatów, co w dobie pandemii jest szczególnie w cenie) nabędziemy bilety. Wystarczy zalogować się, doładować konto, wybrać rodzaj biletu i wskazać numer pojazdu, a żadna kontrola nie będzie nam straszna. Warto zaznaczyć, że SkyCash szybko się rozwija i aktualnie w aplikacji można już także opłacić bilety kolejowe, autokarowe, a nawet miejsca parkingowe i opłaty autostradowe. Możliwości jest znacznie więcej (można nawet opłacać rachunki czy bilety lotnicze), nie zabrakło także wielu funkcji dodatkowych. Wśród nich znajdziemy możliwość ustawienia dla aplikacji osobnego hasła i PIN-u, zapewniono także wygodne dostęp do historii transakcji, można także dodawać do ulubionych najczęściej kupowane typu biletu. Huawei AppGallery rośnie jak na drożdżach i stanowi aktualnie ścisłą czołówkę sklepów z aplikacjami na Androida. Systematycznie pojawia się w nim także coraz więcej aplikacji polskich – aktualnie w sklepie jest ich już ponad tysiąc – lub takich, które cieszą się w Polsce dużą popularnością, co widać także w naszym zestawieniu. Materiał powstał przy współpracy z Huawei Podziel się opinią Share WP tech tech Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze