Wagnerowcy oddają sprzęt wojskowy. Rosyjskie MON wylicza, co przejęło

Analizując listę broni, jaką mieli zdać wagnerowcy, można uznać, że będzie to spore wzmocnienie dla rosyjskiej armii. Zwłaszcza że z zamieszczonego opisu wynika, iż niektóre jednostki sprzętu mogą być zupełnie nowe lub przynajmniej nigdy nieużywane w warunkach bojowych. Niewykluczone, że sprzęt wagnerowców po sprawdzeniu i konserwacji trafi do jednostek walczących w Ukrainie. Na liście znajdują się czołgi, systemy artylerii rakietowej, systemy przeciwlotnicze, a także spora ilość amunicji, czyli wyposażenie tak potrzebne na linii frontu.

Bez względu na pochodzenie broni i sprzętu wojskowego wagnerowców, po ewentualnej naprawie sprzęt będzie cennym zastrzykiem możliwości dla Kremla. Zasoby najemników mogą np. pozwolić uzupełnić straty w jednostkach pancernych, które walczą w Ukrainie. Przykładem jest T-90, czyli czołgi nazywane dumą Putina. Ukraińcy bez większych problemów niszczą coś, co miało być chlubą rosyjskiej armii. W połowie maja Przemysław Juraszek donosi o "rzezi" grupy takich maszyn . Do ich eliminacji użyto systemu HIMARS.

M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System), czyli lżejsza wersja amerykańskiego systemu rakietowego M270 MLRS, może posłużyć do eliminacji większość, jak i nie wszystkich z wymienionych przez rosyjski MON jednostek przejętych od Wagnerowców. System może obsługiwać standardowe rakiety MLRS kalibru 227 mm, nowoczesną amunicję kierowaną GMLRS czy pociski rakietowe z subamunicją kasetową. HIMARS jest również przystosowany do wystrzelenia pocisków taktycznych MGM-140 ATACMS (Army TACtical Missile System), czyli broń precyzyjnego rażenia o zasięgu wynoszącym od 25 do nawet 300 km. Te ostatnie już niedługo może otrzymać Ukraina, co znacznie zwiększy jej możliwości na froncie.