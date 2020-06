W czasie pandemii dzieci... tyją. Są już pierwsze badania, które to potwierdzają

Według badań naukowców Louisiana State University i University at Buffalo pandemia koronawirusa sprzyja zwiększeniu otyłości wśród dzieci.

Badacze pod lupę wzięli zachowanie 41 dzieci z Werony we Włoszech. Z analizy wynika, że nastolatki w trakcie przymusowej izolacji jadły o jeden posiłek dziennie więcej i spędzały przed ekranem pięć godzin więcej niż w analogicznym okresie przed rokiem.

Badacze zwracają uwagę, że chodzenie do szkoły zmusza do rutyny związanej ze snem, odżywianiem oraz aktywnością fizyczną. A to najważniejsze czynniki odpowiedzialne za otyłość. Podobnie dzieje się w wakacje, kiedy najmłodsi są zagrożeni przybieraniem na wadze.