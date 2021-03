WP Tech Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Vectra wzbogaca swoją ofertę programową o 9 nowych kanałów Już z początkiem kwietnia br. listę oferowanych programów zasili w sumie aż 9 nowych pozycji – w tym dwa kanały tematyczne TVP, emitująca tureckie produkcje stacja DIZI oraz kanał Filmax 4K oferujący filmy, seriale i programy rozrywkowe w jakościach HD i 4K. Nowości pojawią się również w ofercie TV Smart. Już od dzisiaj, tj. 30 marca br., Vectra wprowadza do pakietu Srebrnego stację Ukraina 24, czyli główny kanał informacyjny na Ukrainie oraz dwa kanały tematyczne Telewizji Polskiej: emitujący filmy dokumentalne TVP Dokument i TVP Kobieta oferujący programy lifestyle'owe, poradnikowe i rozrywkowe. Użytkownicy pakietu Złotego mogą oglądać stację BIZNES24 HD, a od 1 kwietnia kanał DIZI, który będzie emitował, popularne w Polsce, tureckie seriale. Natomiast klienci korzystający z telewizyjnego pakietu Platynowego zyskują dostęp do kanału TOP KIDS JR HD skierowanego do dzieci i młodzieży, kanału dokumentalnego DocuBox HD z unikalną ofertą skierowaną do widzów żądnych wiedzy na temat otaczającego nas świata, jak również do stacji Filmax (Filmax HD oraz Filmax 4K), emitującej różnorodne filmy i seriale, w tym kino akcji, komedie i westerny. Jednocześnie, specjalnie dla graczy i fanów rywalizacji e-sportowej, w ofercie operatora pojawi się stacja Gametoon, gdzie widzowie znajdą nowości ze świata gier wideo, programy rozrywkowe z udziałem popularnych youtuberów i poczują wyjątkowe e-sportowe emocje w czasie oglądania profesjonalnych meczów. Wszystkie nowe programy dostępne są w jakości HD, a Filmax 4K dodatkowo w 4K – stając się już piątym kanałem w ofercie Vectra gwarantującym treści w tej wysokiej jakości. Nowe programy będą dostępne również w ramach nowoczesnej usługi od Vectra, czyli TV Smart, w której Pakiet Max zostanie poszerzony o stacje: BIZNES24 HD, TOP KIDS JR HD oraz Filmax 4K. W Vectra konsekwentnie rozbudowujemy ofertę programową w ramach świadczonych usług. Nieustannie analizujemy potrzeby współczesnych użytkowników i staramy się wychodzić naprzeciw ich oczekiwaniom. Pragniemy podarować każdemu klientowi jego prywatne centrum zarządzania rozrywką, a w ramach niego niezawodną jakość oraz największą swobodę wyboru, zarówno treści, jak i czasu oraz sposobu ich oglądania. Naszą misją jest dostarczyć możliwie najbogatszą ofertę programową niezależnie od tego, z jakiej usługi nasz klient korzysta. Niezmiennie stawiamy na jakość i dalsze udoskonalanie dostarczanych usług, dlatego w naszej ofercie można oglądać treści również w wysokiej jakości 4K. Co więcej, w większości kanałów (z wyjątkiem TVP Dokument i TVP Kobieta) można będzie korzystać z funkcji Catch-up TV – pozwalającej na powrót (do 7 dni wstecz) do wybranych programów oraz Restart TV – umożliwiającej oglądanie od początku programu, który już się rozpoczął. Obie funkcje są znacznikiem nowoczesnej telewizji, którą oferuje Vectra – gdzie to widz decyduje kiedy ogląda ulubione programy. Vectra ma w swojej ofercie również coś dla klientów, dla których sama telewizja to za mało. Na osoby decydujące się na usługi operatora czeka pakiet niezawodnego Internetu światłowodowegovz prędkością do 450 Mb/s, wraz z usługą TV Smart z Pakietem Złotym (oferującym aż 133 kanały) oraz nowoczesnym dekoderem Smart 4K w atrakcyjnej cenie 69,99 zł/mies. przez pierwsze 3 miesiące użytkowania, a następnie w stałej cenie 94,99 zł miesięcznie. Dodatkowo klienci wybierający tę ofertę otrzymują dostęp do popularnej platformy Netflix w prezencie na rok. Należąca do grupy Vectra Multimedia Polska również kontynuuje wzmocnienie oferty dodając 6 nowych kanałów: DIZI, TVP Dokument, TVP Kobieta i Ukraina 24 w ramach pakietu Minibox oraz dodatkowo TOP KIDS JR HD i DocuBox HD dla wybierających opcję Superbox.