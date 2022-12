Uważali to za "lek na starzenie". Naukowcy mają złe wieści

Do tej pory uważało się, że aktywność fizyczna oraz treningi uważności pozytywnie wpływają na przedłużenie "młodości" mózgu i było to powszechnie zalecane starszym pacjentom. Niestety najnowsze badania zdają się przewracać do góry nogami to, co do tej pory sądzili lekarze i naukowcy. Jednocześnie Lenze zadaje sobie pytanie, czy dostatecznie dobrze naukowcy rozumieją, jak działa ludzki mózg lub jak go badać, skoro do tej pory byliśmy w takim błędzie.