Uwaga! Oszuści podszywają się pod Wirtualną Polskę i wyłudzają dane logowania do poczty

Właściciele kont w adresie @wp.pl stali się celem ataku oszustów wyłudzających poufne informacje. Dostają maile z informacją o rzekomym wyłączeniu konta i koniecznością ponownego zalogowania się.

Niestety, jeśli ktoś nie zwróci uwagi na te szczegóły, a jedynie pobieżnie zerknie na tekst, to może zostać ofiarą wyłudzenia danych. Duży czerwony przycisk, który rzekomo ma prowadzić do strony logowania do poczty WP faktycznie prowadzi do strony wyłudzającej dane. Po uzyskaniu loginu i hasła do konta pocztowego przestępcy mogą uzyskać też dostęp do innych usług (banków, mediów społecznościowych), które są podpięte do tego konta pocztowego.