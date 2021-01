Uwaga na fałszywe SMS-y. Mężczyzna kliknął link i stracił 17 tys. zł

Jak podaje PAP, mieszkaniec gminy Sidra dostał SMS-a z informacją o konieczności dopłaty 50 groszy do kosztu przesyłki. Skorzystał z linku, który był dostępny w wiadomości i został przekierowany na stronę, na której rzekomo miał dokonać płatności. Kiedy przeszedł przez wszystkie formalności, przestępcy uzyskali pełen dostęp do danych jego konta bankowego .

Mężczyzna wskutek oszustwa stracił 3 tys. złotych, które miał na koncie, a oszuści dodatkowo zaciągnęli szybki kredyt bankowy na 14 tys. złotych. I chociaż nie jest to nowa metoda oszustwa, to wciąż jej ofiarą pada bardzo wiele osób.

Przypominamy, że cyberprzestępcy często podszywają się pod portale aukcyjne, firmy kurierskie, a także duże brandy i znane sklepy . Za każdym razem oszuści próbują pozyskać nasze poufne dane lub loginy do kont bankowych. Dlatego tak ważne jest, by zawsze sprawdzać firmę, z której dostajemy informacje o rzekomej płatności.

Zawsze również powinniśmy logować się do systemów bankowości internetowej bezpośrednio ze strony banku. Jeżeli płacimy za pośrednictwem operatora płatności internetowych, to sprawdzajmy, czy jest to rzetelna firma. O tym, jak bezpiecznie płacić w internecie dowiecie się z naszego poradnika, a poniżej na wideo znajdziecie najważniejsze porady, jak nie dać się oszukać w sieci.