Utylizacja elektrośmieci – jak to się odbywa i czy recykling elektrośmieci się opłaca?

Zużyty sprzęt elektroniczny często zalega na wysypiskach śmieci, a nie powinno tak być, ponieważ można odzyskać z niego wiele cennych surowców. Tymczasem, jak pokazało badanie GFK Polonia zrealizowane dla ElektroEko w 2019 roku, 20 proc. Polaków przyznaje, że zdarzyło im się wyrzucić zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny do śmietnika. To zachowanie uderzające w środowisko naturalne. Na szczęście, jak wskazuje prezes ElektroEko, Grzegorz Skrzypczak, "Świadomość Polaków w zakresie postępowania ze zużytym sprzętem stopniowo rośnie, ale wciąż jeszcze mamy dużo do zrobienia".

Utylizacja elektrośmieci prowadzi do usunięcia z nich przez fachowców wszelkich niebezpiecznych elementów, jak tonery drukarskie, kineskopy, akumulatory czy baterie, które mogą zawierać substancje i pierwiastki ciężkie, bezpośrednio zagrażające życiu i zdrowiu człowieka, a także samemu środowisku naturalnemu. Zalicza się do nich ołów, kadm, rtęć czy chrom. Przenikanie takich substancji do gleby i wód przyczynia się do znacznej degradacji środowiska naturalnego. Do wyobraźni przemówić może, że wyrzucony w lesie stary telefon komórkowy potrafi skazić do 1 m3 gleby oraz 400 l wody, a przecież nie jest to największy sprzęt elektroniczny, który jest bezmyślnie wyrzucany na łąkach i w lasach.