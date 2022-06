USA zaznaczają swoją obecność. Supermyśliwiec pojawił się nad Bałtykiem

F-35A to jednomiejscowe myśliwce wyposażone w silnik turbowentylatorowy Pratt & Whitney F135-PW-100, których maksymalna prędkość to 1,6 Ma, czyli blisko 2 tys. km/h. Zatankowany do pełna F-35A może pokonać dystans ponad 2 tys. km. Jest jednak dostosowany do tankowania z powietrza, co sprawia, że jego zasięg jest tak naprawdę nieograniczony. Myśliwiec ma długość 15,7 m, wysokość 4,38 m, a rozpiętość jego skrzydeł wynosi 10,7 m.

Lockheed Martin zapewnia, że F-35A nadaje się nie tylko do realizacji misji bojowych, ale też każdego innego zadania, które do tej pory było niedostępne dla tradycyjnych myśliwców. Zwłaszcza że maszyna może zbierać, analizować i udostępniać dane niemalże w czasie rzeczywistym. Umożliwia to "najbardziej zaawansowany zestaw czujników ze wszystkich myśliwców w historii", w tym radar Active Electronically Scanned Array (AESA), rozproszony system antenowy (DAS), elektrooptyczny system celowania (EOTS). Dodatkowo piloci F-35A noszą hełmy wyposażone w wyświetlacze HMD.

F-35A to maszyna z rodziny F-35. Oprócz niego Lockheed Martin wyprodukował wersję F-35B oraz F-35C. Każdy z myśliwców jest jednoosobowy i ma podobną charakterystykę działania oraz dokładnie taką samą zaawansowaną awionikę. F-35A startuje i ląduje w sposób konwencjonalny CTOL (ang. Conventional Take-off and Landing), co sprawia, że można jej używać praktycznie w każdym miejscu. F-35B jest przeznaczony do krótkiego startu i pionowego lądowania STOVL (ang. Short Take Off and Vertical Landing), a F-35C to model stworzony z myślą o Marynarce Wojennej USA i przeznaczony do służby na pokładach lotniskowców.