USA wysyłają lotniskowiec na Morze Południowochińskie. Błyskawiczna reakcja Chin

15 samolotów należących do chińskiego wojska naruszyło w niedzielę 24 stycznia od południowego zachodu strefę identyfikacji obrony powietrznej Tajwanu - przekazał tajwański resort obrony. Przypomniano jednocześnie, że to drugi dzień z rzędu, kiedy Chiny wysyłają tak dużą ilość swoich maszyn w te rejony .

Przypomnijmy, że w sobotę Departament Stanu USA zapewnił o zaangażowaniu na rzecz Tajwanu, w tym we wspieraniu jego zdolności obronnych. - Nasze zaangażowanie na rzecz Tajwanu jest stałe i przyczynia się do utrzymania pokoju i stabilności w całej Cieśninie Tajwańskiej oraz w regionie - wskazano w oświadczeniu. Był to pierwszy oficjalny komunikat w tej sprawie po objęciu prezydentury przez Joe Bidena.

USS Theodore Roosevelt

Wysłany na Morze Południowochińskie USS Theodore Roosevelt to lotniskowiec typu Nimitz z napędem atomowym. Należy do grupy największych okrętów wojennych świata. W czasie pokoju stanowi on czynnik odstraszający i służy do demonstracji siły, w wypadku wojny, okręt może zarówno prowadzić operacje zwalczania floty przeciwnika, chronić własne lub sojusznicze okręty i statki handlowe, a także zapewniać panowanie w powietrzu i wykonywać uderzenia na cele lądowe.