USA. Tajemniczy lot maszyny Dragon Lady. Zaobserwowano zadziwiający szczegół

Lockheed U-2 to amerykański wysokościowy samolot rozpoznawczy zbudowany na zamówienie CIA, użytkowany również przez USAF i NASA. Maszyna o nieoficjalnym przydomku "Dragon Lady" często widywana jest na kalifornijskim niebie, nieopodal bazy sił powietrznych Air Force Plant 42 w Palmdale.

Loty wykonywane przez szpiegowską maszynę nie są niczym nowym dla okolicznych mieszkańców. Jego ostatnia misja przykuła jednak ich uwagę ze względu na zadziwiający szczegół. Redaktor serwisu "The Drive", Matt Hartman, zdołał uwiecznić go na zdjęciu .

Na niesamowicie szczegółowej fotografii widać wykorzystywany przez służby nowoczesny sensor panoramiczny do skanowania powierzchni.

System panoramicznych kamer pozwalający na pokrycie potężnej powierzchni jednym ujęciem, to zdaniem ekspertów najprawdopodobniej Optical Bar Camera (OBC). Jest on wykorzystywany do robienia zdjęć panoramicznych w celu rozpoznania na dużej wysokości lub zwiadu satelitarnego.