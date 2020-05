WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Technologie i nauka Wideo Najnowsze Popularne Informacja prasowa 2 godziny temu Urządzanie bez stresu. Wirtualna rzeczywistość ratuje remont Wirtualna rzeczywistość sprawdza się w grach komputerowych. Ale czy da się ją wykorzystać w salonie z wyposażeniem wnętrz? Marka VOX pokazuje, że tak. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego) Informacja prasowa VOX Wirtualna rzeczywistość (VR, od ang. virtual reality) ma przed sobą olbrzymią przyszłość - eksperci są co do tego zgodni. W planach rozwoju Microsoftu czy Facebooka technologie VR zajmują eksponowane miejsce. Nie inaczej będzie w handlu. W ramach nurtu, nazywanego „ekonomią doświadczeń”, widać wielką przyszłość dla VR. Angażuje bowiem emocje i zmysły, a zarazem jest już powszechnie dostępna. Przyjemność urządzania Pomysł na VOXBOX, aplikację do aranżacji wnętrz, jest rozwijany w firmie VOX od lat. Doradcy w salonach korzystają z niego już prawie dekadę, ale w ostatnich miesiącach narzędzie zyskało zupełnie nowe funkcjonalności i stało się powszechnie dostępne. Wygoda i prostota użytkowania - to kluczowe pojęcia przyświecające rozwojowi programu VOXBOX. Korzystanie z narzędzia jest bezpłatne, wystarczy wejść na stronę www.voxbox.pl i uruchomić prostą aplikację webową. Nie trzeba niczego instalować, wszystko dzieje się w oknie przeglądarki. Program pozwala odtworzyć co do centymetra układ pomieszczenia, rozmieszczenie okien i drzwi, a potem całość zapełnić konkretnymi meblami, dodatkami i ozdobami. Można także wybrać podłogi, drzwi oraz ściany. Aplikacja automatycznie przelicza, ile metrów kwadratowych materiału potrzeba dla danego projektu. Dzięki temu klient ma pewność, że nie kupi np. za dużo paczek z panelami podłogowymi. Na bieżąco dostaje też podsumowanie cenowe, więc może kontrolować swój budżet. Remont bez stresu Rynek wyposażeniem wnętrz stanął w ostatnich tygodniach przed nie lada wyzwaniem - jak sprzedawać zdalnie rzeczy, które większość klientów chce najpierw dokładnie zobaczyć, dotknąć, przetestować? Zakup mebli to decyzja warta kilkanaście albo kilkadziesiąt tysięcy złotych. Teraz coraz częściej podejmuje się ją siedząc przed ekranem komputera. - Jednym z największych problemów przy urządzaniu wnętrz jest stres wynikający z niepewności. Nie wiemy, czy wybrany mebel będzie pasował do naszego wnętrza, czy jest w nim wystarczająco dużo miejsca na wszystko, co byśmy chcieli kupić albo czy pakiet wybranych rozwiązań mieści się w naszym budżecie - ocenia Maciej Syroczyński, e-marketing & e-commerce manager w VOX. Diagnozę eksperta VOX potwierdza badanie „Jakie są domy Polaków?” przeprowadzone przez VOX na początku tego roku. Co prawda nawet drobne zmiany potrafią sprawić nam dużo radości, jednak gdy skala modyfikacji rośnie, pojawia się stres. Odczuwamy go przede wszystkim na myśl o generalnym remoncie – związane z nim prace budowlane stresują 47% Polaków. - Postanowiliśmy więc sprawić, że kompleksowe urządzanie się będzie przyjemne, nawet jeśli nie możemy pójść do salonu i porozmawiać ze specjalistą. Dzięki programowi VOXBOX, możemy stworzyć wnętrze jakie chcemy, w budżecie jaki mamy do dyspozycji – mówi Maciej Syroczyński. Wejść w projekt Klient może sam zaprojektować wnętrze, a potem wysłać je do doradcy, który dopracuje całą koncepcję. Albo w drugą stronę: otrzymać od eksperta w salonie darmowy projekt mieszkania, który potem samemu może zmodyfikować. Jednak teraz, gdy sklepy są już otwarte, warto odwiedzić salon VOX - swój projekt można tam obejrzeć bowiem w wirtualnej rzeczywistości. Za pomocą okularów VR można przespacerować się po zaprojektowanym pomieszczeniu, ocenić jego układ, sprawdzić wysokość i wygląd mebli, ocenić realną odległość między łóżkiem a szafą. - Technologia VR daje dziś niesamowite możliwości zanurzenia się w cyfrowej przestrzeni. Możemy ją niemal dowolnie modelować. Gdy zdecydujemy się za pomocą okularów VR wejść w projekt, to bez ich zdejmowania możemy go zmieniać. Wystarczy poprosić doradcę, aby zastąpił np. stół innym meblem, a za chwilę obok nas pojawi się nowy model. Dzięki temu, możemy szybko zdecydować, który bardziej nam odpowiada – mówi Maciej Syroczyński. Technologia dla wnętrz Z punktu widzenia branży wnętrzarskiej projekt VOXBOX jest innowacyjny - dostępne dotąd na rynku narzędzia to albo proste konfiguratory albo rozwiązania, w których VR jest raczej gadżetem niż narzędziem. W projekcie VOX renderowanie odbywa się na bieżąco, a każdy element można dowolnie zmieniać. Innowacyjność projektu doceniono - firma na realizację badań i wdrożenie otrzymała dofinansowanie ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Do współpracy zaproszono naukowców z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-sieciowego (PCSS). - Specjalnie dla VOXBOX opracowaliśmy metodologię odzwierciedlania rzeczywistych mebli w świecie wirtualnym. Naszym głównym celem jest wysoka jakość wizualizacji oraz jak najlepsze odwzorowanie aranżowanego wnętrza w świecie wirtualnym - opowiada Miłosz Ciżnicki, lider zespołu VR/Web3D z PCSS. - W tym celu wykorzystaliśmy technikę śledzenia promieni. Wersja VOXBOX używana w salonach pozwala na pokazanie wpływu światła słonecznego na aranżowane wnętrze – w czasie rzeczywistym i z różnych kierunków bez konieczności czekania na wykonanie zdjęcia. Natomiast w wersji przeglądarkowej zastosowaliśmy nowoczesną technologię wizualizacji. Pozwala ona uzyskać wysoką jakość obrazu bez konieczność posiadania wydajnego komputera - opowiada. Jak opowiadają twórcy - VOXBOX to narzędzie, które cały czas jest udoskonalane. Analizowane są potrzeby użytkowników i wprowadzane kolejne usprawnienia. - Początkowo myśleliśmy, że wystarczy, aby modelowe wnętrze było uproszczone. Nic z tego - klient nawet jeśli wybiera tylko jedną sofę, to chce ją wstawić do w pełni urządzonego wnętrza. Chce widzieć jak dany mebel sprawdza się w kontekście innych produktów, nie tylko mebli. Dlatego pracujemy nad modelami 3D takich rzeczy, których nie kupi się w VOX, ale które są potrzebne, żeby uwiarygodnić zaprojektowaną przestrzeń klientom - podsumowuje Maciej Syroczyński.