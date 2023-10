Unia chce walczyć z mikroplastikiem. Mają na to pomysł

W poniedziałek, Komisja Europejska przedstawiła propozycje działań mających na celu zahamowanie zanieczyszczenia środowiska przez mikroplastik , które pochodzą z granulatu z tworzyw sztucznych. Obecnie, każdego roku, od 52 do 184 tysięcy ton tego granulatu trafia do środowiska z powodu niewłaściwego postępowania z nim na każdym etapie łańcucha dostaw.

Celem wniosku Komisji jest zapewnienie, że wszystkie podmioty w Unii Europejskiej, które mają do czynienia z granulatem, podjęły odpowiednie środki ostrożności. Oczekuje się, że te działania doprowadzą do redukcji uwalniania granulatu o 74 procent, co przyczyni się do poprawy stanu ekosystemów, powstania rzek i oceanów wolnych od tworzyw sztucznych oraz ograniczenia potencjalnych zagrożeń dla zdrowia ludzkiego. Wspólne działania na szczeblu unijnym pomogą również stworzyć równorzędne warunki dla wszystkich operatorów.