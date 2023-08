Ukrywali w magazynach 100 transporterów. Właśnie postanowili je ruszyć

Bułgaria pomagała Ukrainie już wcześniej, ale robiła to w mniejszym stopniu niż wiele innych europejskich państw. Ograniczała się głównie do przekazywania amunicji, co też jest jednak cenne. Nie tylko z uwagi na ogólne niedobory, ale także dlatego, że w bułgarskich zasobach znajdują się pociski, jakimi nie dysponują inne kraje NATO. Chodzi o amunicję do sprzętu postsowieckiego. Z tego powodu Bułgaria jest namawiana przez Stany Zjednoczone do większych dostaw.