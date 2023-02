Tego typu taktykę często nazywa się NAP (ang. Nap-of-the-earth) lub "ground-hugging" (pol. tulenie się do ziemi). Jest ona stosowana w przypadku samolotów wojskowych, które nie tylko lecą na niskim pułapie, ale wykorzystują też ukształtowanie geograficzne danego terenu np. doliny, wzniesienia itp., aby ukryć swoją obecność. NAP najlepiej sprawdza się w przypadku śmigłowców , które cechuje większa manewrowość i jednocześnie mniejsza prędkość. Mogą one chować się za budynkami, lecieć nawet pomiędzy drzewami, czy nad powierzchnią rzeki lub jeziora.

Podstawowym zadaniem Mi-8 jest transport żołnierzy oraz ludności cywilnej. Powstały także wersje do transportu VIP-ów, pacjentów, wersje do transportu paliwa, wersje rolnicze oraz wersje do stawiania i niszczenia pól minowych. Maszyny mogą też być użyte do realizacji misji bojowych. Śmigłowce tego typu mają długość ponad 25 m, wysokość 5,56 m, a średnica ich wirnika to 21,91 m. Maksymalna prędkość z jaką może poruszać się Mi-8 to 250 km/h, a maksymalny pułap lotu - 4500 m.