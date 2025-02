Ukraiński gigant znów nad Polską. Wyruszył z Rzeszowa

Przypomnijmy, że Antonov An-124 Rusłan pojawił się nad Polską w piątek 14 lutego, skąd poleciał do USA. Po kilku dniach nieobecności ten największy samolot transportowy na świecie znów pojawił się na polskim lotnisku. Do Rzeszowa przyleciał z Portsmouth (w USA). Nie wiadomo, co Antonov przewoził na pokładzie, jednak biorąc pod uwagę miejsce lądowania w Polsce - można założyć, że kursy An-124 mają związek z transportem sprzętu dla Ukrainy (Lotnisko Rzeszów-Jasionka jest dziś ważnym hubem logistycznym).

Nie wiadomo, dokąd zmierza An-124 z Rzeszowa

Z danych portalu Flightradar24 dowiadujemy się tylko, że An-124 niedługo po starcie obrał kurs na ok. 290 stopni, kierując się na północny-zachód. Antonov porusza się bez kodu wywoławczego, nie ma również określonej docelowej destyancji.

Antonov An-124 wystartował z Polski © Flightradar24

Największy samolot transportowy na świecie

Antonov An-124 Rusłan, będący jednym z największych transportowych samolotów świata, po raz pierwszy wzbił się w powietrze 24 grudnia 1982 r. Stworzony przez radzieckie biuro konstrukcyjne Antonov, miał służyć do przewozu ciężkich ładunków na znaczne odległości. W okresie lat 80. i 90. XX wieku odgrywał znaczącą rolę zarówno w Związku Radzieckim, jak i późniejszej Rosji, zapewniając transport ładunków strategicznych zarówno dla wojska, jak i sektora cywilnego.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zostało wyprodukowanych ok. 50 egzemplarzy tego samolotu, w tym zarówno w wersji wojskowej, jak i cywilnej. Samolot ten zdobył uznanie jako niezawodny środek transportu na średnich i dalekich trasach, co sprawia, że jest wykorzystywany przez liczne kraje i przedsiębiorstwa transportowe na całym świecie.

An-124 wyróżnia się swoimi imponującymi rozmiarami, gdzie rozpiętość skrzydeł wynosi 73,3 m, jego długość to około 70 m, a wysokość sięga niemal 21 m. Dzięki czterem silnikom turbowentylatorowym Progress D-18T, potrafi osiągać prędkość przelotową do 865 kilometrów na godzinę. Zasięg samolotu, wynoszący do 11,5 tys. km, umożliwia mu realizację dalekosiężnych misji transportowych.