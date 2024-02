Ukraińscy piloci za sterami F‑16. Nagranie pokazał sam Zełenski

Mimo trudnych warunków pogodowych, ograniczonego czasu i pilnej potrzeby powrotu do walki, ukraińscy piloci i technicy przechodzą intensywne szkolenia z obsługi F-16 na duńskiej bazie Skrydstrup. "Nasze doświadczenie bojowe jest nieocenione, ale program szkolenia na F-16 jest nadal krótki. Jednak największym bodźcem dla nas nie jest nasze doświadczenie, ale determinacja do powrotu i kontynuowania walki" - powiedział ukraiński pilot, który przedstawił się pod pseudonimem "Moonfish", w nagraniu opublikowanym przez prezydenta.

Pilot pochwalił techniczne możliwości F-16, mówiąc: "Nie chcę krytykować naszych MiG-ów, ale F-16 jest zdecydowanie bardziej zwrotny. Wydaje się, że sam myśliwiec zachęca do bardziej agresywnego pilotażu". Dla Ukrainy, która do tej pory nie miała dostępu do tak zaawansowanych systemów jak F-16, jest to poważne wyzwanie. W szczególności dla ukraińskich techników, którzy będą odpowiedzialni za prawidłową obsługę samolotu.