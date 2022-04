Ukraina nie ufa chińskim dronom. Otwiera niebo dla amerykańskich startupów

Na niebie nad Ukrainą unoszą się setki małych dronów amerykańskich firm, które szukają ocalałych w ogarniętych wojną miastach, a także kryjówek rosyjskich wojskowych. BRINC Drones Inc. z siedzibą w Seattle i Skydio Inc. z Doliny Krzemowej, starają się wypełnić lukę na Ukrainie po tym, jak urzędnicy państwowi uznali produkty dostarczane przez chińską firmę SZ DJI Technology Co., największego na świecie producenta komercyjnych dronów, za zagrożenie dla bezpieczeństwa ukraińskiego wojska i ludności cywilnej.

Ukraińscy urzędnicy wezwali do ograniczenia stosowania dronów DJI, twierdząc, że usterki techniczne w urządzeniach firmy mogły być zamierzone w celu sabotowania obrony kraju – zauważa The Wall Street Journal. Wyrazili oni również zaniepokojenie faktem, że Rosja z powodzeniem wykorzystuje sprzęt chińskiego producenta. DJI zaprzecza zarzutom, że pomaga Rosji w ataku lub ingeruje w produkty wysyłane do Ukrainy. Rzecznik firmy Adam Lisberg powiedział, że DJI nie zezwala na sprzedaż swoich dronów konsumenckich do celów wojskowych, a używanie produktów firmy w walce jest niewłaściwe.

Amerykańskie drony w służbie Ukrainie

BRINC od zeszłego miesiąca przekazał Ukrainie 10 dronów i sprzedała około 50 kolejnych, aby wspomóc obronność tego kraju. Piloci śmigłowców i członkowie ukraińskiej Państwowej Służby Ratowniczej używają ich w misjach poszukiwawczo-ratowniczych i wywiadowczych – jak wyjaśnił dyrektor generalny firmy Blake Resnick. Firma Dedrone z siedzibą w San Francisco również wysyła swoje systemy przeciwdronowe za granicę, aby wykorzystać je na Ukrainie, jak twierdzą osoby zaznajomione z tą sprawą.

Skydio przekazał dziesiątki dronów na wyposażenie Ministerstwa Obrony Ukrainy, a kolejne setki sprzedał organizacjom pozarządowym i rządom wspierającym Ukrainę – zdradził Dyrektor Generalny Adam Bry. Firma zatrudnia zespół, który w pełnym wymiarze czasu pracy zajmuje się dostarczaniem dronów na Ukrainę. Aerorozvidka, pozarządowa organizacja zaopatrująca ukraińskie siły bezpieczeństwa i obrony, jest wśród tych, którzy kupują drony produkowane przez Skydio, aby mieć alternatywę dla DJI – powiedział rzecznik prasowy firmy.