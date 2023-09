Ukraina może razić cele w zasięgu 1500 km. Nie stanowi to już problemu

Daniłow podkreślał, że dystans od 700 do nawet 1000 i 1500 km nie stanowi żadnej przeszkody dla ukraińskiej armii. "Pracowało nad tym wielu specjalistów, a wszystko to ma na celu umożliwienie nam obrony naszego kraju" - zaznaczył. Zastrzegł jednocześnie, że to ukraińskie dowództwo wojskowe decyduje o tym, jakie cele są "uprawnione" do ataku w czasie konfliktu.