Ukraina. 14 tysięcy zabitych w wyniku konfliktu z Rosją

W wyniku konfliktu zbrojnego, który Federacja Rosyjska rozpoczęła przeciwko Ukrainie 20 lutego 2014 roku zginęło 14 tysięcy osób. Zbrodnie noszą szeroki i systematyczny charakter - oświadcza ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

- Zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości na tymczasowo okupowanych terytoriach Autonomicznej Republiki Krymu i w częściach obwodów donieckiego oraz ługańskiego noszą szeroki i systematyczny charakter. Są one następstwem międzynarodowego konfliktu zbrojnego, który Rosja rozpoczęła przeciwko Ukrainie 20 lutego 2014 roku" - czytamy w dokumencie.

Konflikt zbrojny w Donbasie oraz dokonana przez Federację Rosyjską aneksja Krymu to następstwa rewolucji, która miała miejsce na Ukrainie w 2014 roku. Doprowadziła ona do obalenia z urzędu prezydenta Wiktora Janukowycza. Następnie, nowo wybrane władze Ukrainy ogłosiły chęć przystąpienia do UE oraz NATO.