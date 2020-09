"UFO" nad New Jersey. Widziało je tysiące ludzi. Jest tylko jeden szkopuł

W New Jersey wydarzyła się scena rodem z filmu o przybyciu kosmitów – auta zatrzymywały się na drodze, a ludzie wychodzili z nich i nie wierzyli, co widzieli. Na niebie widać było bowiem dziwny "metalowy krążek". Ale nie – to nie był statek kosmiczny.

"UFO" nad New Jersey. (Materiały prasowe)