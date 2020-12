Uber nie będzie już rozwijał latających taksówek

Firma Joby Aviation przejęła za 75 mln dolarów Uber Elevate. To część Ubera, która zajmowała się rozwijaniem platformy dla latających taksówek. Joby Aviation jest jednym z partnerów Ubera, który w inicjatywie Elevate budował własny statek powietrzny (na zdjęciu powyżej).

Uber chce zrewolucjonizować transport miejski. Częściowo udało im się to za sprawą swojej aplikacji, chociaż nie wszyscy są zgodni co do tego, czy zmiana była pozytywna, czy negatywna.