Twój ulubiony owoc może wkrótce przestać istnieć. Zastąpią go modyfikowane genetycznie zamienniki

W przypadku bananów TR4 to pewna śmierć. Choroba powoduje więdnięcie owoców wielu odmian (a szczególnie odmiany Cavendish). Nie można kontrolować rozprzestrzeniania się TR4 przy pomocy fungicydów i nie można go usunąć z gleby za pomocą fumigantów, czyli grzybobójczych środków ochrony roślin. Dodatkowo grzyb posiada szeroki zakres żywicieli. To wszystko sprawia, że uznaje się go za największe zagrożenie dla produkcji bananów.