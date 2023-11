Turcja pokazała nową broń. Może odmienić przyszłość wojen

BARKAN to najnowsze dzieło firmy HAVELSAN, która ma w swojej ofercie bardzo wiele rozwiązań bezzałogowych. Tym razem zaprezentowała model, który zamiast typowego uzbrojenia został wyposażony w wyrzutnię innych bezzałogowców. Konfiguracja pokazała już na co ją stań na poligonie podczas ostatnich testów. BARKAN skutecznie wystrzelił amunicję krążącą, czyli drony kamikadze, jak również modele rozpoznawcze i nadzorujące.

O sukcesie nowego systemu świadczy przede wszystkim skuteczność, z jaką może on wystrzeliwać drony: kamikadze mogą latać na dystanse do 15 kilometrów i osiągać wysokości rzędu 3000 metrów. Dla Turcji to bardzo dobra wiadomość, ponieważ pokazuje, że ich systemy bazzałogowe są nie tylko uniwersalne, ale również samowystarczalne. A to z kolei przekłada się na poprawę obronności kraju, jeśli rozwiązania typu BARKAN staną się powszechne w ich wojsku.