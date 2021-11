"Trzeba mieć jaja". Schwarzenegger o zmianach klimatycznych

Odnosząc się do przywódców, którzy twierdzą, że zwalczanie skutków zmian klimatycznych szkodzi gospodarce, odparł: - Oni są głupcami lub kłamcami. (…) wymyśliliśmy, jak to zrobić (ograniczać emisje bez strat ekonomicznych – red.) i chodzi o to, żeby mieć jaja, aby to zrobić.