Trucizna w ulach na Mazowszu. Nieznany sprawca zabił 1,5 miliona pszczół

Do otrucia pszczół doszło we wsi Osuchów w pobliżu Mszczonowa. - Właściciel posesji codziennie sprawdzał stan naszych pszczół i powiadomił nas, że pszczoły leżą martwe. Na miejscu znaleźliśmy nieznana białą ciecz o gryzącym zapach - mówi w rozmowie z Radio Kolor Aleksandra Malewska, która razem z mężem prowadzi pasiekę w Osuchowie.

Lokalni pszczelarze dodają, że nie był to pierwszy atak na ule w tej okolicy. W ciągu ostatnich kilku lat zdarzyło się wiele takich sytuacji. - My 3 lata temu straciliśmy 11 rodzin, jeden pan 25, inny 6. To już ponad 100 rodzin, które zostały otrute. To miliony pszczół - mówi dla Radio Kolor pani Aleksandra.