Tragedia u wybrzeży Tasmanii. Naukowcy łapią się za głowę

Po akcji ratunkowej rozpoczęła się akcja usuwania zwłok, co będzie równie trudnym zadaniem, bo pozostało ich prawie 400. Jest to największy taki przypadek w historii Australii. Wcześnie 320 wielorybów zginęło w ten sposób w 1996 roku w zachodniej Australii.

Naukowcy do tej pory nie są w stanie zrozumieć, co kieruje gromadami wielorybów, które wpływają na mieliznę lub na plaże i zostają tam uwięzione aż do śmierci. Jedna z hipotez mówi, że zwierzęta po prostu płyną za pokarmem i pozostanie na mieliźnie, jest tylko niefortunnym przypadkiem.