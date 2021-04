Toksyczny pestycyd w Polsce. Był w ciałach ptaków. Jest zabroniony na terenie UE

Zakazany pestycyd w ciałach martwych ptaków

Karbofuran, bo o nim mowa, w czystej postaci występuje w formie bezbarwnych kryształków. Był stosowany m.in. jako insektycyd i nematocyd w rolnictwie aż do momentu zakazania jego wykorzystywania przez organy regulacyjne Unii Europejskiej. Ma to związek z wysoką toksycznością pestycydu oraz szkodliwym wpływem na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie. Jego połknięcie może doprowadzić nawet do śmierci.