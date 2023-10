To pierwsze takie manewry. USA, Japonia i Korea Południowa połączyły siły

Koreańskie Siły Powietrzne wydały oświadczenie, w którym podkreśliły, że "ćwiczenie to zostało zaplanowane w celu realizacji porozumień obronnych, omówionych na szczycie w Camp David w sierpniu i rozszerzenia zdolności reagowania trzech krajów na postępujące zagrożenia nuklearne i rakietowe ze strony Korei Północnej".

Te trójstronne manewry, które odbyły się w niedzielę, miały miejsce na południe od Półwyspu Koreańskiego. W ćwiczeniach uczestniczył amerykański bombowiec strategiczny B-52H, zdolny do przenoszenia głowic jądrowych, a także myśliwce z trzech różnych państw. To miejsce zostało wybrane ze względu na to, że południowokoreańska i japońska strefa identyfikacji obrony powietrznej nakładają się na siebie.