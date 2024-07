Nowe zakrętki to nie wszystko. Przepisy weszły w życie

Z dniem 1 lipca wchodzą w życie nowe regulacje, które nakładają obowiązek na producentów napojów, aby do butelek przymocowywali na stałe plastikowe nakrętki. Dodatkowo, punkty gastronomiczne, które oferują jedzenie i napoje w jednorazowych plastikowych opakowaniach, będą zobowiązane do zapewnienia klientom alternatywnych, bardziej ekologicznych opakowań.

Te nowe regulacje są wynikiem dyrektywy unijnej SUP (Single Use Plastic), której celem jest ograniczenie wpływu jednorazowych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko. W ramach tej dyrektywy, niektóre produkty z jednorazowego plastiku mają zostać wycofane ze sprzedaży.

Nowe regulacje wprowadzają również obowiązek trwałego przymocowania plastikowych zakrętek i wieczek do pojemników na napoje do 3 litrów z tworzyw sztucznych podczas etapu zamierzonego użytkowania napoju. Obowiązek ten wejdzie w życie z dniem 1 lipca. Warto jednak zauważyć, że producenci napojów przygotowywali się do wejścia w życie tych przepisów, gdyż coraz większa liczba produktów oferowanych w sklepach miała już przytwierdzone nakrętki do butelek. Jeżeli jednak producenci nie dostosują się do tego wymogu, grozi im kara w wysokości od 10 tys. do 500 tys. zł.