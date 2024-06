To nie miało prawa się wydarzyć. Trafili po raz pierwszy

Na nagranie pokazujące uszkodzenie jednej z wyrzutni Żelaznej Kopuły zwrócił uwagę m.in. Joe Truzman, analityk badań w Long War Journal FDD i ekspert ds. organizacji militarnych oraz terrorystycznych działających na Bliskich Wschodzie. "Palestyńskie grupy terrorystyczne próbowały tego dokonać od lat, ale do tej pory nigdy nie widziałem dowodów na to, że im się udało" - napisał w poście opublikowanym na swoim profilu w serwisie X.

Warto przypomnieć, że Żelazna Kopuła (ang. Iron Dome) to tylko część izraelskiej, bardzo rozbudowanej tarczy antyrakietowej. Jest najniższym piętrem obrony powietrznej tego kraju. W jej ramach wykorzystywane są pociski Tamir. Każdy z nich waży ok. 90 kg i ma długość 3 m. Do niszczenia celu wykorzystuje głowicę odłamkową. Co ważne, nie jest ona detonowana w momencie bezpośredniego trafienia, ale chwilę przed celem.