To, co zobaczymy, będzie już historią. Gen. Hermaszewski o lądowaniu na Marsie

- To, co zobaczymy, będzie już historią – zauważa gen. Hermaszewski, zapytany o lądowanie na Marsie. W rozmowie z Wirtualną Polską jedyny Polak, który był w kosmosie , wyjaśnia warte uwagi kwestie techniczne, związane z marsjańskim lądowaniem.

Kluczową sprawą jest w tym przypadku wynikające z ogromnej odległości opóźnienie sygnału radiowego. W praktyce oznacza to, że wszystko, co będziemy "na żywo" oglądać podczas marsjańskich transmisji, w rzeczywistości będzie zapisem historycznym. Jak zauważa generał: - Co będzie się działo na powierzchni Marsa, dowiemy się dopiero po 12-13 minutach.