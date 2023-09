To będzie przyszłość? Chińczycy prezentują komputer z DNA

Teoretycznie do koncepcji komputera DNA podszedł Leonard Adelman w swoim artykule dla magazynu Science w 1994 roku. Z kolei w 1997 Animesh Ray i Mitsu Ogihara z Uniwersytetu Rochester opracowali pierwsze bramki logiczne DNA. Pierwszy prosty komputer DNA pojawił się w 2002 roku i został skonstruowany pod kierunkiem Ehuda Shapiro na Uniwersytecie Weizmanna. Komputer ten mógł diagnozować komórkę nowotworową i podawać do niej lek. W okresie od 2003 do 2006 roku na Uniwersytecie Molumbia i Uniwersytecie Nowego Meksyku pracowano nad udoskonalonym komputerem mogącym grać w kółko i krzyżyk, jednak obliczenia kolejnych ruchów zajmowały komputerowi dużo czasu.

Chiński komputer DNA

Chińczycy postanowili odblokować potencjał drzemiący w tej technologii, którego poprzednie projekty nie rozwijały. Zaprojektowali oni układ scalony DNA, w którym bramki logiczne mogą tworzyć nawet do 100 miliardów obwodów, co znacząco rozwija możliwości przeprowadzania różnego rodzaju obliczeń. Zespół badawczy postawił w tym projekcie szczególny nacisk na programowalność i skalowalność urządzenia, co pozwoli mu być narzędziem ogólnego przeznaczenia, a nie automatem przeznaczonym do jednego tylko zadania.

Naukowcy zainteresowali się krótkimi segmentami DNA, które mogły łączyć się, tworząc większe struktury. Chińczycy uzyskali te segmenty dzięki zmieszaniu nici DNA z roztworem buforowym. Obwody, które okazywały się zbyt rozległe, badacze dzielili z kolei na mniejsze części składowe.

Możliwości komputera DNA z Chin

Obwody, które Chińczycy zaprogramowali, służą między innymi do rozwiązywania równań kwadratowych i pierwiastków. Póki co nie są to specjalnie widowiskowe działania, ale udowadniają potencjał komputera DNA. Naukowcy mówią o wykorzystaniu ich konstrukcji na przykład do diagnozowania chorób.

Szczególną uwagę zwracają oni na fakt, że w zależności od rozmiaru obwodu odnotowali bardzo niewielkie osłabienie sygnału, co daje nadzieję, że tego typu komputer będzie miał spore możliwości modyfikowania i skalowania go do większych rozmiarów, a być może nawet będzie zdolny utworzyć sieć z innymi komputerami.

Mateusz Tomiczek, dziennikarz Wirtualnej Polski