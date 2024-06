Tłoczno u wybrzeży Kuby. Amerykanie nie zwlekali z reakcją

U wybrzeży Kuby pojawił się nie tylko rosyjski okręt podwodny o napędzie atomowym "Kazań". Serwis The War Zone donosi, że do bazy w Zatoce Guantanamo dotarła również amerykańska jednostka USS Helena, czyli okręt podwodny klasy Los Angeles o napędzie atomowym. Dowództwo Południowe Stanów Zjednoczonych informuje, że jej obecność w tym miejscu ma związek z wcześniej zaplanowaną wizytą. Co wiadomo o USS Helena?