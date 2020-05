Testy na koronawirusa zamówisz taksówką. Tanio nie będzie

- Niezmiennie w pierwszej kolejności do badania przyjmowane są testy ze szpitali i stacji sanitarno-epidemiologicznych. Obecnie potencjał laboratorium wykracza poza potrzeby systemu ochrony zdrowia, dlatego zdecydowaliśmy o możliwości zakupu testów przez pacjentów indywidualnych. Jednocześnie jest to kolejne, po uruchomieniu e-poradni, działanie mający na celu zapewnienie pacjentom wsparcia poprzez bezpieczny dostęp do specjalistycznej opieki medycznej - mówi dr hab. n. med. Anna Wójcicka, współzałożycielka Warsaw Genomics.

Testy z taksówki. Jak to działa?

Zamówione testy dojadą do klientów zapakowane zgodnie z instrukcją P650. Co to oznacza? W skrócie: cztery warstwy ochronne, w które zapakowany będzie każdy test. Najpierw plastikowa, szczelnie zamknięta probówka z wymazem, dalej torebka plastikowa, dodatkową ochronę stanowi koperta oraz opakowanie zewnętrzne w postaci zamykanego, oznakowanego plastikowego pudełka, do którego osoba badana wrzuca pobrany materiał.