TEST Xiaomi Redmi Note 11: smartfon bez słabych stron?

Kiedy ktoś zapyta cię, czy chcesz telefon dobry, czy tani, odpowiedź często brzmi "why not both?" Taki właśnie miał być Xiaomi Redmi Note 11. Dzisiaj omawiamy świeżą próbę podbicia naszych serc i portfeli przez firmę znaną z tego, że projektuje smartfony dobre i tanie. Kiedy tnie się koszty, zdarza się, że coś pójdzie mocno nie tak, a skutkiem jest jakaś wstydliwa i przeszkadzająca brzydka cecha. Zobaczmy, jak im się udało tym razem!