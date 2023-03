[TEST] Targus Folding Ergonomic Bluetooth Keyboard: Klawiatura do kieszeni

W naszym cyklu wideorecenzji nie opisujemy tylko, jakie dane urządzenie jest. Testujemy je w praktyce, a potem, niczym w starym westernie z Clintem Eastwoodem, bezlitośnie punktujemy, co okazało się dobre, złe i brzydkie. Opowiem wam, jakie dobre cechy ma ten sprzęt, potem przejdę do minusów, żebyście wiedzieli, czego może wam w nim zabraknąć, a na koniec wyciągniemy to, co brzydkie - czyli rzeczy, których producent powinien się wstydzić albo które przeszkadzają tak bardzo, że tylko przez nie możesz zrezygnować z zakupu.

Zacznijmy od tego, do czego w ogóle taka klawiatura może się przydać. Dzisiejsze smartfony i tablety mają na pokładzie aplikacje biurowe dorównujące możliwościami swoim komputerowym odpowiednikom - a przynajmniej, ich trochę starszym wersjom. Są też wyposażone w procesory zapewniające im wręcz nadmiar mocy obliczeniowej, z którą nie bardzo jest co zrobić. Słowem, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby używać ich jako zastępstwa laptopa, oszczędzając na wadze… Nic? No, prawie nic. Bo chociaż ich dotykowy interfejs może całkiem znośnie zastąpić mysz, o tyle pisanie jakiegokolwiek dłuższego tekstu - czy nawet odpowiedzi na mail zawierającej coś więcej, niż "Ok, zrób to ASAP" - na ekranowej klawiaturce to prawdziwa mordęga. Dlatego samo istnienie fizycznej klawiatury, którą można wygodnie zabrać ze sobą wszędzie tam, gdzie zabierasz telefon, to zdecydowanie dobra cecha.