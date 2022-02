TEST Sony ZV-1: zapomnij o smartfonie, oto najlepsza kamera dla vlogera

Najpopularniejszym narzędziem do amatorskiego kręcenia wideo jest, rzecz jasna, smartfon. Najlepsze z nich imponują możliwościami filmowymi, ale kosztują szalone pieniądze a jakość obrazu pozostaje ograniczona rozmiarami czujnika. Aparaty bezlusterkowe oferują fantastyczną elastyczność i świetny obraz, ale są dużo większe i bardziej skomplikowane w obsłudze, a jak się zacznie się kupować obiektywy, to zmieniają się w prawdziwe czarne dziury na pieniądze. Czy jest jakaś alternatywa?

Wygląda na to, że taką alternatywą jest Sony ZV-1 - aparat, który powstał z myślą o kręceniu wideo zawsze i wszędzie. Zamysł bardzo ciekawy, a jak wyszło w praktyce?

W naszym nowym cyklu wideorecenzji nie opisujemy tylko, jakie dane urządzenie jest. Testujemy je w praktyce, a potem, niczym w starym westernie z Clintem Eastwoodem, bezlitośnie punktujemy, co okazało się dobre, złe i brzydkie.

Opowiem wam, jakie dobre cechy ma ten sprzęt, potem przejdę do minusów, żebyście wiedzieli, czego może wam w nim zabraknąć, a na koniec wyciągniemy to, co brzydkie - czyli rzeczy, których producent powinien się wstydzić albo które przeszkadzają tak bardzo, że tylko przez nie możesz zrezygnować z zakupu.