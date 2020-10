Test na koronawirusa. Jak przygotować się do badania? Ministerstwo Zdrowia wyjaśnia

Ministerstwo Zdrowia przypomina za pośrednictwem Twittera, jak przygotować się do badania w kierunku wykrycia koronawirusa w mobilnym punkcie pobrań.

Resort informuje, że co najmniej dwie godziny przed pobraniem wymazu na obecność wirusa SARS-COV-2 , nie powinno się :

Skierowanie na wykonanie testu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 może wydać lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, bez konieczności bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Specjalista może zlecić wykonanie badania na podstawie teleporady, jeśli stwierdzi, że u pacjenta pojawiły się typowe objawy choroby COVID-19. Zaliczane są do nich m.in. gorączka, duszności oraz utrata węchu lub smaku.

Zobacz też: Koronawirus. Ekspertka: o zagrożeniu wiedzieliśmy od lat, ale i tak się nie przygotowaliśmy

Do mobilnego punktu pobrań (drive thru) należy udać się samochodem. W aucie powinna przebywać wyłącznie osoba, która będzie miała wykonywany test. Ważne, aby zabrała ze sobą dokument ze zdjęciem oraz numerem PESEL. Wyniki testu zostaną przekazane na Internetowe Konto Pacjenta oraz do lekarza, który zlecił badanie.