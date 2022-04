TEST MSI MEG Z690 Ace: złoty smok, który zjada konkurencję

Opowiem wam, jakie dobre cechy ma ten sprzęt, potem przejdę do minusów, żebyście wiedzieli, czego może wam w nim zabraknąć, a na koniec wyciągniemy to, co brzydkie - czyli rzeczy, których producent powinien się wstydzić albo które przeszkadzają tak bardzo, że tylko przez nie możesz zrezygnować z zakupu.

Złoty smok od MSI to prawdziwy pokaz możliwości tej firmy. To płyta główna, która, chociaż nie jest tania, oferuje bardzo solidną i uniwersalną platformę do budowy komputera, dając użytkownikowi ogromne możliwości i wielką swobodę w kompletowaniu swojego zestawu idealnego. Oprócz różnych technologicznych "naj", jest to urządzenie przemyślane i wygodne w użyciu, oraz trwałe i solidne, co dla entuzjastów-dłubaczy będzie nie do przecenienia.