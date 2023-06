[TEST] Dysk twardy SSD Solidigm P44 Pro: Nie słyszałeś o nim? A powinieneś.

Wbrew pozorom, wcale nie lubimy nowinek. Nasz raz utrwalony obraz świata nie lubi zmian, stawiając opór za każdym razem, kiedy pojawia się jakiś nowy czynnik, który burzy zastany porządek. Albo świeża marka, która może solidnie zamieszać.

Cześć, tu Kostek Młynarczyk, a oglądacie TL;DR. Dziś mam tu obiecującego młodzieńca, który rozpycha się między starszymi graczami: oto Solidigm P44 Pro, czyli dysk twardy marki, która powstała dopiero co, ale której rodowód wygląda imponująco… Rodowód rodowodem, ale czy dysk jest dobry, zły, czy brzydki?

W naszym cyklu wideorecenzji nie opisujemy tylko, jakie dane urządzenie jest. Testujemy je w praktyce, a potem, niczym w starym westernie z Clintem Eastwoodem, bezlitośnie punktujemy, co okazało się dobre, złe i brzydkie.



Opowiem wam, jakie dobre cechy ma ten sprzęt, potem przejdę do minusów, żebyście wiedzieli, czego może wam w nim zabraknąć, a na koniec wyciągniemy to, co brzydkie - czyli rzeczy, których producent powinien się wstydzić albo które przeszkadzają tak bardzo, że tylko przez nie możesz zrezygnować z zakupu. Konstanty Młynarczyk, TL;DR

THE GOOD: Cechy dobre

Solidigm? Nie będę zdziwiony, jeśli do tej pory udawało ci się uniknąć kontaktu z tą marką, bo jest obecna na rynku od bardzo niedawna. Nie stoi za nią jednak żaden przybysz znikąd, tylko znany i poważany SK Hynix, który pod tą nazwą zaczął sprzedawać dyski wytwarzane dzięki przejęciu przez nich dawnego działu pamięci SSD Intela. Słowem, może to i młoda marka, ale z całą pewnością pochodzi z dobrej rodziny.

Solidigm P44 Pro to dysk M.2 2280, w sam raz do notebooków, komputerów small form factor, All-in-one, dużych pecetów… w sumie, do wszystkiego. Wykorzystuje interfejs PCI Express 4.0 w wersji x4 z technologią NVMe i już samo to można mu zapisać na plus. Ale to jeszcze nie wszystko.

Hynix zastosował autorski kontroler, własne kości pamięci 3D TLC NAND i uzupełnił to o dodatkową pamięć podręczną LPDDR4-4266 No i… efekty są widoczne. P44 Pro jest w stanie osiągać naprawdę imponujące szybkości zapisu i odczytu danych, które mogą sięgać odpowiednio 6500 i 7000 megabajtów/s, co stawia go w czołówce wydajności tego typu urządzeń. Brawo!

Co bardzo ważne, oraz bardzo dobre, dysk utrzymuje wysokie parametry pracy także po dłuższym czasie działania, więc nie trzeba się obawiać, że jak się trochę nagrzeje, to wszystkie te świetne osiągi siądą.

A, zaznaczmy że tu - i cały czas w tej recenzji - mowa o testowanej przeze mnie wersji o pojemności 1 TB, natomiast w sprzedaży dostępne są też odmiany 512 GB oraz 2 TB, co komu potrzeba.

Wspominałem wcześniej, że Solidigm P44 Pro świetnie pasuje do praktycznie wszelkich rodzajów i rozmiarów komputerów - może poza najmniejszymi i najcieńszymi laptopami. I to prawda. Ale jako cechę dobrą i coś, na co warto zwrócić uwagę dodam, że ten dysk jest też kompatybilny z PlayStation 5.

Kolejny plus, i to duży, to solidna, budząca zaufanie gwarancja. Marka Solidigm daje na P44 Pro 5 lat gwarancji, wymiennie z zapisem 750 TB danych w przypadku dysku 1 TB, 500 TB w przypadku wersji 512 GB i 1200 TB dla największego, dwuterabajtowego twardziela.

THE BAD: Cechy złe

Do pełni szczęścia dyskowi Solidigm P44 Pro brakuje chyba tylko wariantu z radiatorem - w przypadku komputerów pozwoliłoby to łatwo obniżyć temperatury pracy. To nie tak, że bez tego ten maluch się przegrzewa, ale… no, fajnie byłoby mieć opcję.

THE UGLY: Cechy brzydkie

Nie, jak dla mnie nie ma w tym sprzęcie nic brzydkiego. Kawał dobrej roboty!

PODSUMOWANIE

Dumny dziedzic wiedzy i doświadczenia dwóch ekspertów od pamięci, Intela i Hynixa, sprzedawany pod mało znaną marką Solidigm, która z pewnością, także dzięki jego osiągom, stanie się niedługo szerzej rozpoznawana. Zasługuje na to. Solidigm P44 Pro to jeden z najszybszych dysków SSD, jakie przeszły przez moje ręce, dobrze radzący sobie pod obciążeniem, kompatybilny z PS5 i mający dobrą gwarancję. Czego chcieć więcej?

Konstanty Młynarczyk, dziennikarz WP Tech