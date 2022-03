TEST Doogee V20: pancerny, wydajny, elegancki

Pancerne smartfony są odporne, funkcjonalne, eleganckie i niedrogie. Nie jednocześnie, niestety - w najlepszym przypadku można wybrać sobie trzy z tych cech. A przynajmniej, tak było do teraz. Mam tu smartfon, który bardzo chciałby zmienić ten stan rzeczy. Czy mu się uda? Dziś zajmiemy się pancernym smartfonem Doogee V20 , o którego dobrych, złych i brzydkich cechach zaraz wam opowiem. A jest co opowiadać.

W naszym nowym cyklu wideorecenzji nie opisujemy tylko, jakie dane urządzenie jest. Testujemy je w praktyce, a potem, niczym w starym westernie z Clintem Eastwoodem, bezlitośnie punktujemy, co okazało się dobre, złe i brzydkie.

Opowiem wam, jakie dobre cechy ma ten sprzęt, potem przejdę do minusów, żebyście wiedzieli, czego może wam w nim zabraknąć, a na koniec wyciągniemy to, co brzydkie - czyli rzeczy, których producent powinien się wstydzić albo które przeszkadzają tak bardzo, że tylko przez nie możesz zrezygnować z zakupu.