TEST akcesoriów Peak Design Mobile: System, z którym nie musisz walczyć

Czy jeden błyskotliwy pomysł wystarczy, żeby jakieś akcesorium odniosło sukces? Jak wiemy z licznych przykładów, zdecydowanie nie. Ale jeśli oprócz pomysłu pojawi się też szeroka oferta i wysoka jakość wykonania - wtedy sytuacja może wyglądać zupełnie inaczej.

Dzisiaj testujemy akcesoria, do których czuję dosłownie magnetyczne przyciąganie: oto system Peak Design Mobile.

Testujemy system akcesoriów do smartfonów Mobile firmy Peak Design

W naszym nowym cyklu wideorecenzji nie opisujemy tylko, jakie dane urządzenie jest. Testujemy je w praktyce, a potem, niczym w starym westernie z Clintem Eastwoodem, bezlitośnie punktujemy, co okazało się dobre, złe i brzydkie.

Opowiem wam, jakie dobre cechy ma ten sprzęt, potem przejdę do minusów, żebyście wiedzieli, czego może wam w nim zabraknąć, a na koniec wyciągniemy to, co brzydkie - czyli rzeczy, których producent powinien się wstydzić albo które przeszkadzają tak bardzo, że tylko przez nie możesz zrezygnować z zakupu.

System to bardzo nadużywane słowo, podobnie jak "uniwersalne". Tu jednak mamy do czynienia z czymś, co naprawdę można określić jako system i co wykorzystuje połączenie, które śmiało nazwę uniwersalnym. System akcesoriów Peak Design Mobile opiera się na wykorzystaniu gniazda SlimLink, które łączy szybkie i wygodne połączenie magnetyczne z bardzo pewnym i bezpiecznym połączeniem mechanicznym, a jednocześnie pozostaje - zgodnie z nazwą - smukłe.

To właśnie SlimLink jest najważniejszą dobrą cechą systemu Mobile. Ale sam genialnie wymyślony sposób łączenia to zdecydowanie za mało. Jak firma Peak Design poradziła sobie z wymyślaniem i konstrukcją produktów tworzących system? Poradzili sobie doskonale.

System Mobile obejmuje bardzo wiele akcesoriów - są dwa rodzaje uchwytów rowerowych, dwa rodzaje uchwytów motocyklowych, łatwootwieralny uchwyt pozwalający mocować telefon na każdej rurce, jest cieniutki portfel na karty bankowe i identyfikacyjne, adapter do systemu mocowań stosowanych w kamerach sportowych, dzięki któremu można połączyć telefon z akcesoriami do nich, jest biurkowa stacja z ładowaniem bezprzewodowym, magnetyczne węzły mocowania na ścianę i wreszcie jest podstawka-ministatyw, do oglądania filmów, robienia zdjęć i czego tam jeszcze kto zapragnie. Nie można narzekać na wybór.