Tesla miała świadomie sprzedawać samochody z akumulatorami, które mogły się zapalić

Kiedy firma przyspieszała pracę, aby wypuścić Model S, miały pojawić się problemy na linii produkcyjnej. System chłodzenia akumulatorów samochodu od czasu do czasu pękał i przeciekał. Coś takiego może spowodować, że czas działania akumulatora będzie krótki, ale może on przez to również nawet eksplodować.