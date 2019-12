Tesla Cybertruck dostanie personalizowany garaż? Ten projekt zaskakuje

Tesla Cybertruck zaskoczyła niecodziennym wyglądem, co wywołało dyskusję, czy elektryczny pickup zmieści się w standardowym garażu? Architekt Lars Büro jest zdania, że mogą być z tym problemy, dlatego przygotował projekt garażu, który sprawdzi się o wiele lepiej.

Lars Büro podkreśla, że chociaż budynek został zaprojektowany jako garaż dla Cybertrucka, nic nie stoi na przeszkodzie, by powiększyć go i zamienić w mieszkanie. Co więcej, jego zdaniem bez trudu można dopasować całość do nowoczesnych zabudowań, dzięki czemu Cybunker idealnie będzie prezentował się przy każdym nowoczesnym domu.