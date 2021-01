WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Teraz są tańsze. Maszynka do mielenia, sokowirówka i mikser w jednym Tym, którzy chcieliby zaskoczyć miło rodzinę zapachem świeżego ciasta, pracę ułatwi dobry robot. Nawet niedrogi model może być dużą pomocą, efektownym dodatkiem albo prezentem. Jeśli dotąd nie wymieniliście poczciwego, tradycyjnego miksera na popularny model planetarny z misą, teraz możecie zaoszczędzić do 30 proc. ceny. Ruch mieszadeł w robocie planetarnym obejmuje zasięgiem całą misę - dzięki temu ciasto jest gładkie i puszyste Źródło: Adobe Stock Cała kuchnia w jednym urządzeniu Wieloczynnościowy robot kuchenny, zwany najczęściej planetarnym, to świetny wybór dla każdego miłośnika gotowania, pieczenia i pieczenia. Wielofunkcyjne roboty ułatwiają prace w kuchni nie tylko pasjonatom gotowana i profesjonalistom, ale też mamom małych dzieci, osobom starszym, którym np. utrzymanie miksera w ręku przez dłuższy czas sprawia problem, a także wszystkim tym, którzy lubią domowe wypieki, ale brak im motywacji do wytrwałego zagniatania ciasta. Wbrew stereotypowej opinii modele tańsze nie oznaczają zakupu "jednorazówki". Ten typ urządzeń jest bardzo popularny przed świętami dlatego właśnie teraz ceny najchętniej kupowanych modeli są bardziej przystępne niż przed miesiącem Dla miłośników gotowania Choć roboty kuchenne (w tym uwielbiane przez wielbicieli wypieków modele planetarne z misą) są droższe od klasycznego miksera, to zakres ich funkcji i ułatwienia, które wprowadzają w życie, są warte wydania dodatkowych pieniędzy. Urządzenie nie tylko miksuje, ale ugniata, ubija, sieka, blenduje, miesza, a w niektórych modelach też mieli i kroi w wybrany sposób. Dodatkowe wyposażenie robota w blender i maszynkę do mięsa jest bardzo przydatne w robotach "3 w 1" i "5 w 1", choć trzeba wziąć pod uwagę, że takie modele zajmują sporo miejsca. Nie musisz już wydawać całej pensji, aby kupić porządnego robota. Metalowe elementy konstrukcji, solidne końcówki i detale z wytrzymałego tworzywa odpornego na zużycie, a także zmywanie w zmywarce z użyciem wysokich temperatur – to znajdziesz nawet w robotach za mniej niż 400 zł i to w urządzeniach z wysoką mocą (nawet 1200 W). Standardem jest też zabezpieczenie przed przeciążeniem i przed uruchomieniem niepoprawnie złożonego urządzenia. Gotuj jak szef kuchni Imponujące mocą urządzenia za 2 czy 5 tys. zł są marzeniem niejednego entuzjasty gotowania. Ten pułap cenowy jest jednak dostępny nie dla wszystkich, a nawet dla osób, które często pieką może wystarczyć model do 350, 400 czy 500 zł. Każdy, kto zawiódł się na jakości pracy modeli w niższej cenie, kiedy takie modele dopiero pojawiały się na rynku, teraz może być mile zaskoczony. W czym więc różnica w cenie między modelami za 500 zł a tymi za 2 tys. zł? Droższe modele mają metalową obudowę, a nie tylko konstrukcję, wyższą moc ważną przy twardych ciastach i zapewniającą cichszą pracę, a czasem też więcej końcówek. Bywa, że oferują też ciekawsze wzornictwo, dzięki czemu robot staje się elegancją ozdobą kuchni. Czerwone, efektownie podświetlane urządzenia prezentują się niczym "Lamborghini" wśród mikserów… Zwykły mikser schowasz do szafki Sprytne dozowniki, różne końcówki, wygodna, samoczynnie obracająca się misa i solidna moc, która jest niezbędna do ugniatania ciasta specjalnym hakiem, sprawiły, że zwykłe miksery poszła w odstawkę. Funkcjonalność robotów planetarnych (nawet tych tańszych) sprawia, że robot planetarny przydaje się wszędzie tam, gdzie trzeba szybko przygotować wiele dań bez wysiłku. Nic więc dziwnego, że jest nieocenioną pomocą w czasie przedświątecznych przygotowań, przed większymi spotkaniami czy znalazł zastosowanie w restauracjach i cukierniach.