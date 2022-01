Temperatura pięciu Słońc. Udało się ją osiągnąć Chińczykom

Przypuszcza się, że EAST będzie kosztować ponad bilion dolarów do czasu zakończenia eksperymentów w czerwcu br. Chiński tokamak jest wykorzystywany do testowania technologii dla jeszcze większego projektu – Międzynarodowego Eksperymentalnego Reaktora Termojądrowego (ITER), który ma powstać we francuskiej Marsylii. Zaletą wodoru, który będzie zużywany w procesie fuzji jądrowej jest fakt, że starczy go na Ziemi na miliony lat.